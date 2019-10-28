Протесты в Ираке: число погибших продолжает расти

Новости мира:Число жертв во время протестов в Ираке возросло до 74.

Вследствие новой волны массовых протестов в Ираке число погибших возросло до 74, ранения получили более 3600 человек.

Об этом сообщает Xinhua со ссылкой на члена Независимой комиссии по правам человека Ирака Али аль-Баяти.

«Большинство смертей вызваны применением огнестрельного оружия охранниками штабов политических партий, которые в течение последних трех дней атаковали протестующие. Кроме того, несколько человек задохнулись от слезоточивого газа», - говорится в сообщении.

Аль-Баяти добавил, что большинство раненых тоже пострадали от газа, однако уже выписались из больниц.

Напоминаем, массовые протесты, вызванные безработицей и коррупцией, продолжаются в Ираке уже больше месяца, но в прошлую пятницу они резко радикализировались.

В течение последних трех дней были сожжены около 90 правительственных зданий, а также штабов политических партий и других помещений. Самые массовые акции проходят в Багдаде, но протесты не утихают и в других регионах страны. Силовики применяют против демонстрантов слезоточивый газ и шумовые гранаты.