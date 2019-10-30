Турция и Россия начнут совместно патрулировать в северо-восточной Сирии

Новости мира:Турция и Россия с 1 ноября запускают совместные патрули в Сирии.

Турецко-российские совместные патрули начнут действовать в северо-восточной части Сирии с 1 ноября.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Радио Свобода.

"Мы начнем совместную работу на местах в пятницу, а именно, начнем совместное патрулирование", - заявил Эрдоган 30 октября.

Он добавил, что совместные патрули будут действовать в Сирии на линии семи километров от границы.

В соответствии с соглашением, заключенным турецким президентом и российским лидером Владимиром Путиным в Сочи на прошлой неделе, боевикам было отведено 150 часов, чтобы отступить от позиций в приграничных территориях на северо-востоке Сирии. В противном случае, предупредила Анкара - Турция "очистит" территории от отрядов, которых считает террористами. Этот 150-часовой срок истек 29 октября. Ожидается, что совместное патрулирование Турции и РФ начнется после истечения крайнего срока.

Эрдоган заявил со ссылкой на российских военных, что силы боевиков вывели около 34 тысяч человек вместе с 3 тыс. 260 единицами тяжелого вооружения с территории в 30 километрах от турецко-сирийской границы.

"Имеющиеся у нас данные указывают, что это не все силы", - сказал Эрдоган, ссылаясь на российских военных.

Россия вместе с Ираном предоставила существенную поддержку режиму Башару аль-Асаду во время гражданской войны в Сирии, в то время как Турция поддержала повстанческие группы.

Турция приняла 3,6 миллиона сирийских беженцев, и Эрдоган заявил, что его страна планирует переселить около 2 миллионов из них в северо-восточную Сирию.