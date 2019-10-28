Скачать
Понедельник, 28.10.2019
Газовые переговоры: в Еврокомиссии разочарованы итогами
Газовые переговоры: в Еврокомиссии разочарованы итогами
Коляда рассказала, что увидел Гончарук на КПВВ в Новотроицком
Коляда рассказала, что увидел Гончарук на КПВВ в Новотроицком
"Папаченко": фильм об отце Ломаченко (Видео)
"Папаченко": фильм об отце Ломаченко (Видео)
Влияет на ход наводнения: чем грозят изменения климата Европе
Влияет на ход наводнения: чем грозят изменения климата Европе

США намерены защищать нефтяные месторождения в Сирии не только от ИГИЛ

США намерены защищать нефтяные месторождения в Сирии не только от ИГИЛ
20:22 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости мира:Войска США будут защищать нефтяные месторождения на востоке Сирии от любых группировок.

США намерены защитить нефтяные месторождения на востоке Сирии, в том числе от террористической группировки ИГИЛ, и ответят на любую угрозу жизни своих военных, заявил в понедельник шеф Пентагона Марк Эспер.

"Мы приступили к размещению, передислокации дополнительных сил в Дейр-эз-Зоре. Как я говорил, это включает в себя механизированные части и другие войск, и это продолжится, пока мы не решим: у нас есть достаточно возможностей, чтобы гарантировать - ИГИЛ и другие дестабилизирующие силы не получат доступ к этому нефтяному объекту", - сказал Эспер в понедельник на пресс-конференции.

При этом он подчеркнул, что США "ответят при помощи преобладающей военной силы любой группе, которая угрожает безопасности наших сил там".

Заместитель Болтона отказался свидетельствовать против Трампа

Ранее сообщалось, что США оставят небольшой военный контингент в районе Дейр-эз-Зора на северо-востоке Сирии из-за присутствия Ирана на востоке Сирии и возможного доступа Дамаска к нефтяным месторождениям этой провинции.

Эспер в минувшую пятницу заявил, что американская армия укрепляет позиции в Дейр-эз-Зоре для защиты нефтяных месторождений.

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков в ответ на слова Эспера заявил, что американские войска не имеют законного права заниматься охранной деятельностью на нефтяных месторождениях в Сирии.

"Умер как трус": Трамп рассказал о деталях ликвидации главаря ИГИЛ

Турецкие СМИ в свою очередь сообщили, что в сирийскую провинцию Дейр-эз-Зор прибыла американская колонна из 170 грузовиков с оружием и боеприпасами. По информации информационного агентства "Анадолу", в составе колонны - 17 единиц бронетехники и множество крытых грузовиков, предположительно, с оружием.

Безопасность колонны с воздуха обеспечивали американские вертолеты.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сирия, Пентагон, Дейр-эз-Зор, ИГИЛ, Марк Эспер.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Рецепт дня: сливочный торт без выпечки за 10 минут
02 "Все услышали ваши угрозы": лидер Нацкорпуса обратился к Зеленскому (видео)
03 Мокрый снег и мороз: Синоптики дали украинцам холодный прогноз погоды
04 "Прошлое закончилось": Зеленский говорит, что не боится обидеть Коломойского
05 Квантовая физика способна объяснить появление у человека сознания
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Процесс подготовки займет время&quot;: Зеленского попросили отменить ВНО
Зеленского попросили отменить ВНО
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (21.10 - 27.10.2019)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
Полиция проверила дом добровольцев в Золотом
Полиция проверила дом добровольцев в Золотом
Хэллоуин 2019: фильмы, которые стоит посмотреть на этой неделе (Видео)
Хэллоуин 2019: фильмы, которые стоит посмотреть на этой неделе (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь