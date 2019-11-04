"Давление США не должно разделять соседей": президент Ирана предложил Саудовской Аравии помириться

Новости мира:Президент Ирана отправил королю Саудовской Аравии письмо мира.

Президент Ирана Хасан Рухани написал письмо королю Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауду с предложением о мире.

Об этом заявил официальный представитель правительства Исламской Республики Али Рабии, сообщает Tasnim.

"Рухани отправил письмо-обращение о мире в регионе королю Саудовской Аравии. Тема писем - региональный мир и стабильность. Мы считаем, что в регионе могут сложиться многосторонние связи, и давление со стороны США не должно разделять соседей", - сказал он.

Сообщение поступило через несколько дней после того, как министерство иностранных дел Ирана подтвердило, что Рухани отправил отдельные письма государств-членов Совета Персидского залива и Ираку.

"После того, как почетный президент Исламской Республики Иран представил документ "Ормузского мирного процесса" на нынешней Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций, он прислал его полный текст главам вышеупомянутых стран. В своем письме он призвал к коллективному сотрудничеству всех, кто внедряет и воплощает такую инициативу ", - заявил пресс-секретарь МИД Ирана Аббас Мусави.