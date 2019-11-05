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"Начало нового периода стабильности": правительство Йемена достигло соглашения с сепаратистами

"Начало нового периода стабильности": правительство Йемена достигло соглашения с сепаратистами
18:28 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Telegraf-EPA

Новости мира:Кронпринц Саудовской Аравии объявил о соглашении между правительством Йемена и сепаратистами.

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд во вторник объявил о заключении мирного соглашения между правительством Йемена и сепаратистами из Южного переходного совета, передает "Аль-Джазира".

Наследный принц Саудовской Аравии полагает, что этот шаг является важнейшим на пути к мирному разрешению конфликта в Йемене, длящегося уже четыре года.

"Это соглашение положит начало новому периоду стабильности в Йемене. Королевство Саудовская Аравия поддерживает вас", - заявил он в ходе церемонии подписания соглашения, которую транслировало ТВ.

Подробности соглашения пока не сообщаются, однако источники канала указывают, что оно призывает к перестановкам в правительстве Йемена.

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Саудовская Аравия в конфликте занимает сторону правительства Йемена, а Южный переходный совет, выступавший за отделение южной части Йемена и создание там отдельного государства, опирается на поддержку ОАЭ. Подписание соглашения состоялось в Эр-Рияде.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается почти четыре года - с марта 2014 года. Арабская коалиция, которую возглавляет Саудовская Аравия, поддерживает войска йеменского президента Абд Раббо Мансура Хади в их противостоянии с повстанцами-хуситами.

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Все по теме:

ОАЭ, Саудовская Аравия, Йемен, Мухаммед бен Сальман Аль Сауд.
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