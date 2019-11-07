Иран заявил, что получил первую партию обогащенного урана

Новости мира:Обогащение урана на подземном объекте Фордо запрещает ядерное соглашение 2015 года.

Агентство по атомной энергии Ирана сообщает, что подало газ в центрифуги на ядерном объекте Фордо.

Как говорится в сообщении агентства утром 7 ноября, "производство и сбор обогащенного урана на площадке Фордо началось", передает радио Свобода.

Накануне представитель агентства сообщал, что подача газа в 1044 центрифуги на ядерном объекте в Фордо началась в присутствии инспекторов из Международного агентства по атомной энергии. А президент Ирана Хасан Рухани заявил, что "благодаря политике США и их союзников Фордо скоро вернется к полноценной работе".

Представитель МАГАТЭ сообщил, что инспекторы ядерного агентства ООН находятся "на местах в Иране, и они будут сообщать о любой соответствующей деятельности в штаб-квартиру МАГАТЭ в Вене". 7 ноября МАГАТЭ проведет внеочередное заседание совета по Ирану.

Обогащение урана на подземном объекте Фордо запрещает ядерное соглашение 2015 года. США заявили, что расширение деятельности Ирана по обогащению урана является "большим шагом в неправильном направлении" и обвинили Тегеран в "ядерном шантаже".

Соглашение 2015 года ограничило ядерную программу Ирана. Среди подписантов Совместного всеобъемлющего плана действий – США, Россия, Китай, Франция, Великобритания и Германия.

В 2018 году президент США Дональд Трамп вывел Вашингтон из соглашения, обвинив Иран в его нарушениях. С тех пор он наложил на Тегеран уже несколько пакетов санкций США и грозит новыми ограничениями.

В ответ Иран требует от других участников соглашениязащитить Тегеран от американских санкций и, заявляя об их бездеятельности, начал демонстративно нарушать некоторые пункты соглашения. Зато страны-участницы предупредили Иран, что он должен вернуться к выполнению своих обязательств.