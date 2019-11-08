Землетрясение всколыхнуло северо-запад Ирана: есть погибшие и десятки раненных

Новости мира:В Иране произошло мощное землетрясение, известно о четверых погибших.

По меньшей мере четыре человека погибли и более 70 человек пострадали в результате землетрясения, произошедшего в пятницу на северо-западе Ирана.

Об этом сообщает УНН опираясь на иранский телеканал Press TV и данные Геологической службы США.

Землетрясение магнитудой 5,9 было зафиксировано в провинции Восточный Азербайджан на северо-западе страны.

Эпицентр находился в 118 км к западу от города Тебриз с населением 1,4 млн человек, очаг залегал на глубине 10 км.

Стоит отметить, что Европейско-средиземноморский сейсмологический центр отмечает, что приблизительная численность населения в районе землетрясения составляет 20 млн человек.