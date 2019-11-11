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Протесты в Ираке: правозащитники призывают остановить насилие

Протесты в Ираке: правозащитники призывают остановить насилие
02:49 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Amnesty International призывает власти Ирака остановить насилие на акциях протеста.

Правозащитная организация Amnesty International призвала официальный Багдад положить конец убийствам участников акций протеста.

Об этом сообщает Анадолу.

«Власти Ирака должны привлечь к ответственности всех сотрудников сил безопасности, причастных к гибели участников антиправительственных акций», - говорится в заявлении организации.

Директор регионального отделения Amnesty International по Ближнему Востоку и Северной Африке Хеба Мораиф убеждена, что против протестующих применяют чрезмерную силу, в особенности в Басре и Багдаде.

«Власти Ирака должны немедленно положить конец этим противоправным действиям», - заявила Мораиф.

По ее словам, акции протеста превратились в кровопролитие. На фоне убийства демонстрантов обещания официального Багдада о реформах выглядят неубедительно, подчеркнула правозащитница.

Протесты в Ираке: число погибших продолжает расти

Она добавила, что в ходе акций протеста в Багдаде в воскресенье погибли еще шесть человек.

Как сообщалось, антиправительственные протесты в Ираке вспыхнули первого октября. Они стали самыми масштабными за последние годы.

Люди вышли на улицы, протестуя против коррупции, безработицы, проблем в сферах образования, медицины, коммунальных услуг. В результате подавления в основном безоружных демонстрантов с 1 октября в Ираке погибли более 260 человек.

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Ирак, Протесты, Правозащитники.
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