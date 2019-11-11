Протесты в Ираке: правозащитники призывают остановить насилие

Правозащитная организация Amnesty International призвала официальный Багдад положить конец убийствам участников акций протеста.
Об этом сообщает Анадолу.
«Власти Ирака должны привлечь к ответственности всех сотрудников сил безопасности, причастных к гибели участников антиправительственных акций», - говорится в заявлении организации.
Директор регионального отделения Amnesty International по Ближнему Востоку и Северной Африке Хеба Мораиф убеждена, что против протестующих применяют чрезмерную силу, в особенности в Басре и Багдаде.
«Власти Ирака должны немедленно положить конец этим противоправным действиям», - заявила Мораиф.
По ее словам, акции протеста превратились в кровопролитие. На фоне убийства демонстрантов обещания официального Багдада о реформах выглядят неубедительно, подчеркнула правозащитница.
Она добавила, что в ходе акций протеста в Багдаде в воскресенье погибли еще шесть человек.
Как сообщалось, антиправительственные протесты в Ираке вспыхнули первого октября. Они стали самыми масштабными за последние годы.
Люди вышли на улицы, протестуя против коррупции, безработицы, проблем в сферах образования, медицины, коммунальных услуг. В результате подавления в основном безоружных демонстрантов с 1 октября в Ираке погибли более 260 человек.