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Иран начал строительство второго реактора на АЭС

Иран начал строительство второго реактора на АЭС
05:10 Сегодня Телеграф УНН Фото: Twitter

Новости мира:В Иране стартовало строительство второго ядерного реактора на АЭС.

Иран начал заливать бетон для строительства второго ядерного реактора на АЭС вблизи южного порта Бушер, сообщили 10 ноября государственное телевидение и другие иранские СМИ. Об этом сообщает Радио Свобода.

АЭС работает на уране российского производства, находится под мониторингом МАГАТЭ, Международного агентства ООН по атомной энергии.

Тегеран заявляет, что второй и планируемый третий реактор добавят в электросеть страны более 1000 мегаватт каждый.

"Атомная энергетика обеспечивает надежное электроснабжение ..., и каждая электростанция экономит нам 11000000 баррелей нефти или 660 000 000 долларов в год", - заявил глава иранской Организации по атомной энергии Али Акбар Салехи, выступая на церемонии, которая транслировалась по телевидению.

Тегеран заявляет, что его деятельность в ядерной сфере носит исключительно мирный характер. 

Будет ли у Ирана ядерное оружие? Страна готова выйти из еще одного договора

Согласно ядерной соглашением 2015 года, Тегеран соглашался существенно ограничить свою ядерную программу в обмен на ослабление санкций. Однако в 2018 году президент США Дональд Трамп в одностороннем порядке вывел свою страну из соглашения и объявил о восстановлении санкций.

В ответ Иран объявил, что усиливает обогащения урана за пределами лимита, предусмотренного соглашением (т.е. выше 3,67%).

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Иран, МАГАТЭ, Реактор, Бушер.
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