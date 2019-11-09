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Суббота, 09.11.2019
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Будет ли у Ирана ядерное оружие? Страна готова выйти из еще одного договора

Будет ли у Ирана ядерное оружие? Страна готова выйти из еще одного договора
16:35 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay

Новости мира:Иран пригрозил выйти из Договора о запрещении ядерного оружия.

Тегеран может выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), если ядерная сделка окончательно прекратит свое существование.

Об этом заявил посол Ирана в Лондоне Хамид Баединежад, передает kommersant со ссылкой на IRIB.

"Если меры по сокращению обязательств в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) закончатся, возможно, как этого многие хотят, Иран будет нацелен на выход из ДНЯО", - сказал Баединежад.

По его словам, этого хотят некоторые группы в Иране.

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В 2015 году Иран и еще шесть мировых держав, в том числе США, подписали СВПД.

Согласно нему, в 2023 году иранский парламент должен был ратифицировать дополнительный протокол МАГАТЭ, расширяющий полномочия инспекторов агентства.

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Однако в мае 2018 года США вышли из СВПД и ввели против Ирана санкции, которые с тех пор несколько раз ужесточались. В июле Тегеран объявил о начале обогащения урана выше 3,67%, что превышает отметку, оговоренную в СВПД.

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Иран, Ядерное оружие, ДНЯО, СВПД.
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