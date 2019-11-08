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В РФ заявляют, что не намерены отказываться от ядерного оружия

В РФ заявляют, что не намерены отказываться от ядерного оружия
12:45 Сегодня Телеграф УНИАН

Лавров назвал деструктивной позицию США относительно Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявляет, что Россия не намерена отказываться от ядерного оружия.

Об этом он сказал на 4-й Московской конференции по нераспространению.

"Хочу еще раз со всей ответственностью подчеркнуть, что Россия не намерена присоединяться этому договору. Мы разделяем задачу построения безъядерного мира, однако добиваться этой цели следует не такими односторонними и достаточно аррогантными методами, на которых основывается этот документ. Мы исходим из того, что полная ликвидация ядерного оружия возможна только в контексте всеобщего и полного разоружения в условиях обеспечения равной и неделимой безопасности для всех, в том числе и для обладателей ядерного оружия в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО)", - сказал Лавров.

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Он назвал "опасной и иллюзорной" тенденцию к "принуждению ядерных держав отказаться от имеющихся ядерных арсеналов без какого-либо учета их интересов в сфере безопасности, в сфере стратегических реалий".

Лавров выразил надежду, что предстоящая в мае 2020 года обзорная конференция по рассмотрению действия ДНЯО пройдет максимально неконфронтационно.

"Мы убеждены, что распространенческие риски и угрозы, с которыми мы сталкиваемся сегодня, должны устраняться именно на базе строгого соблюдения данного договора, естественно, уважая и обеспечивая баланс между тремя его составляющими - нераспространение, разоружение и мирное использование атомной энергии", - подчеркнул Лавров.

"Политически важным для сохранения режима ядерного нераспространения мы рассматриваем достижение прогресса в деле вступления в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. И то, что он до сих пор не заработал, спустя 23 года после его открытия к подписанию, конечно, это серьезнейшая проблема", - сказал он.

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"Ответственность несут те 8 из 44 государств, которые должны ратифицировать договор, чтобы он вступил в силу. И конечно же, особенно деструктивной выглядит позиция Соединенных Штатов, которые в своих ядерных доктринальных документах напрямую записали, что не будут добиваться его ратификации", - сказал Лавров.

Глава МИД России назвал беллетристикой планы по возможному созданию мира, который будет свободен от ядерного оружия. "Это беллетристика. Если спросить меня, то я был бы за", - сказал он.

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Все по теме:

Россия, Сергей Лавров, ДНЯО, Отказ от ядерного оружия, Ядерное оружые.
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