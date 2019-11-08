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Россия запускает поезда в оккупированный Крым

Россия запускает поезда в оккупированный Крым
10:09 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины:С пятницы, 8 ноября, в России начинается продажа железнодорожных билетов в аннексированный ею Крым.

Продажа железнодорожных билетов из оккупированного Россией Крыма в Москву и Санкт-Петербург начался в пятницу, 8 ноября, во всех железнодорожных кассах на территории полуострова. Об этом сообщили изданию ТАСС в пресс-службе федерального госпредприятия "Крымская железная дорога". 

"Сегодня во всех кассах на вокзалах в Крыму стартуют продажи билетов в Москву и Санкт-Петербург", - говорится в сообщении. 

Поезда начнут курсировать на оккупированный полуостров уже с 23 декабря этого года. Это стало возможным после завершения строительства железнодорожной части Крымского моста.

Компания "Гранд сервис экспресс" сообщила, что первый поезд из Санкт-Петербурга в оккупированный Севастополь отправится 23 декабря, время в пути составит 43,5 часа. Уже 24 декабря отправится первый поезд из Москвы в оккупированный Симферополь, время в пути которого должно составлять 33 часа.

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Кроме того, оккупанты планируют уже в 2020 году открыть движение по Крымскому мосту для грузовых поездов.

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Россия, Крым, Санкт-Петербург, Билеты, Оккупированный Крым.
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