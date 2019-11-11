Тысячи погибших: количество пострадавших от протестов в Ираке

Новости мира:С начала протестов в Ираке погибли более 300 человек.

С 1 октября во время акций протеста в Ираке погибли 319 человек, пятнадцать тысяч получили ранения.

Об этом сообщило турецкое агентство "Анадолу"

Отмечается, что ранее власти страны ввели комендантский час в столице Багдаде и городах Эн-Насирия, Эль-Амара и Эль-Хилла.

Известно, что состоянию на 5 октября количество погибших участников общенациональных демонстраций в Ираке возросло до 93 человек, около 4000 пострадали.

Массовые беспорядки в Ираке вспыхнули первого октября. Они охватили Багдад, а также ряд крупных городов. Люди вышли на улицы, чтобы выразить протест против коррупции, безработицы и плохих коммунальных услуг, в частности отключения электроэнергии и нехватки воды.

Нынешнее противостояние журналисты называют самым тяжелым со времен подавления два года назад вооруженного сопротивления участников террористической организации ИГИЛ.