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Израиль нанес удары по Газе

Израиль нанес удары по Газе
11:52 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:Израиль нанес новые удары по сектору Газа после того, как палестинские радикалы активизировали ракетные обстрелы израильской территории, начавшиеся после убийства одного из их лидеров.

Авиация и Армия обороны Израиля, сообщили израильские военные, нанесли удары по объектам палестинской группировки "Исламский джихад". В сторону Израиля были выпущены более 150 ракет, передает Би-би-си.

Эскалация конфликта последовала после того, как израильские военные убили одного из лидеров "Исламского джихада" Баху Абу аль-Атту. Считается, что "Исламский джихад" пользуется поддержкой Ирана, штаб-квартира организации находится в Дамаске.

Весь день Армия обороны Израиля обстреливала объекты, которые, как она считает, принадлежали "Исламскому джихаду".

В Израиле сообщили о перехвате семи ракет, выпущенных из сектора Газа

Под удары попал так называемый "туннель террора", который, по утверждению израильских военных, "Исламский джихад" планировал использовать для нападений на мирных жителей в Израиле. Израиль также заявил об уничтожении тренировочных баз, оружейных фабрик и складских помещений.

По всему Израилю сегодня звучали сирены. С раннего утра в его сторону летели ракеты из Газы. Сотни тысяч израильтян прятались в бомбоубежищах, а школы и бизнес-учреждения были закрыты. Десяткам пострадавших была оказана медицинская помощь, сообщили израильские медики.

По данным министерства здравоохранения Газы, там в результате израильских обстрелов были ранены 30 палестинцев.

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Израиль, Палестина, Сектор Газа, Исламский джихад.
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