Израиль нанес удары по Газе

Новости мира:Израиль нанес новые удары по сектору Газа после того, как палестинские радикалы активизировали ракетные обстрелы израильской территории, начавшиеся после убийства одного из их лидеров.

Авиация и Армия обороны Израиля, сообщили израильские военные, нанесли удары по объектам палестинской группировки "Исламский джихад". В сторону Израиля были выпущены более 150 ракет, передает Би-би-си.

Эскалация конфликта последовала после того, как израильские военные убили одного из лидеров "Исламского джихада" Баху Абу аль-Атту. Считается, что "Исламский джихад" пользуется поддержкой Ирана, штаб-квартира организации находится в Дамаске.

Весь день Армия обороны Израиля обстреливала объекты, которые, как она считает, принадлежали "Исламскому джихаду".

Под удары попал так называемый "туннель террора", который, по утверждению израильских военных, "Исламский джихад" планировал использовать для нападений на мирных жителей в Израиле. Израиль также заявил об уничтожении тренировочных баз, оружейных фабрик и складских помещений.

По всему Израилю сегодня звучали сирены. С раннего утра в его сторону летели ракеты из Газы. Сотни тысяч израильтян прятались в бомбоубежищах, а школы и бизнес-учреждения были закрыты. Десяткам пострадавших была оказана медицинская помощь, сообщили израильские медики.

По данным министерства здравоохранения Газы, там в результате израильских обстрелов были ранены 30 палестинцев.