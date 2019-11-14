Израиль и "Исламский джихад" согласовали перемирие - СМИ

Новости мира:Представители Израиля и палестинской группировки "Исламский джихад" достигли соглашения о прекращении огня при посредничестве Египта.

"Израиль и "Исламский джихад" согласились прекратить боевые действия в Секторе Газа и вокруг него", - сообщает сообщает Haaretz.

В связи с прекращением огня военизированная группа в Газе немедленно пресечет любое насилие, тогда как Израиль согласился не совершать больше умышленных убийств и перестанет использовать боевые патроны против протестующих на границе с Сектором Газа.

По последним данным, число погибших из-за обстрелов Израилем территории Сектора Газа увеличилось до 32. Не менее 97 человек были ранены во время израильских ударов со вторника по четверг.

Ранее глава правительства Израиля Беньямин Нетаньяху, который приказал осуществить операцию по ликвидации лидера террористов, обвинил Багуа Абу Аль-Ату в организации недавних атак со стороны террористов на Израиль и планировании новых нападений в ближайшем будущем. Как сообщалось, Вооруженные силы Израиля (IDF) нанесли авиаудар по Сектору Газа и убили лидера Исламского джихада Багуа Абу Аль-Ату.

Как отметили израильские военные, после ликвидации Израилем лидера Исламского джихада Багуа Абу Аль-Ату во вторник утром, на территорию Израиля из Сектора Газа было выпущено по меньшей мере 220 ракет. Израильская ПВО перехватила 90 процентов ракет.