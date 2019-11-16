Израиль нанес авиаудар по объектам ХАМАС в секторе Газа

Новости мира:Израильская авиация нанесла удары по объектам ХАМАС в секторе Газа.

Израильская авиация 16 ноября нанесла удары по объектам ХАМАС в секторе Газа, несмотря на согласованное прекращение огня, которое началось 14 ноября.

Как сообщает "Голос Америки", по словам израильских военных, истребители ВВС Израиля одновременно атаковали ключевые объекты террористической группировки после того, как "две ракеты были выпущены из сектора Газа по израильской территории".

Израиль заявил, что его противоракетная система перехватила ракеты.

Прекращение огня начало действовать после крупнейшего за последние месяцы противостояния между палестинской военизированной группировкой "Исламский джихад" и Израилем. Власти Газа сообщили о гибели тридцати четырех палестинцев. Среди израильтян жертв нет.

Как утверждает "Исламский джихад", эскалация конфликта на границах анклава была начата в ответ на ликвидацию Израилем командира палестинской группировки.