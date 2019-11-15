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Прекращение огня сорвалось: Израиль возобновил обстрелы сектора Газа

Прекращение огня сорвалось: Израиль возобновил обстрелы сектора Газа
05:07 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Армия Израиля возобновила обстрелы сектора Газа.

Израильские военные заявили, что возобновили обстрелы сектора Газа в ответ на ракеты, выпущенные ранее с территории анклава.

"В настоящее время мы наносим удары по объектам "Исламского джихада" в Газе. Это происходит после того, как ракеты были без разбора выпущены из Газы по израильским гражданским лицам сегодня", - говорится в сообщении пресс-службы израильской армии.

Ранее сообщалось, что с территории сектора Газа в сторону Израиля были выпущены две ракеты. Обе были перехвачены системой ПВО "Железный купол".

В четверг утром, по данным агентства Associated Press, вступило в силу достигнутое ранее между движением "Исламский джихад" и Израилем соглашение о прекращении огня.

Эскалация в секторе Газа: заявление МИД Украины

Согласно заявлению представителя движения Мусаба аль-Берима, соглашение о прекращении огня, достигнутое при посредничестве Египта, основано на перечне требований, представленных "Исламским джихадом" в среду. Оно включает в себя отказ Израиля от уничтожения лидеров группировки.

Обострение боевых действий во вторник было вызвано ликвидацией Израилем одного из полевых командиров "Исламского джихада" в Газе.

Израиль и "Исламский джихад" согласовали перемирие - СМИ

В качестве ответа группировка осуществила пуск около 400 ракет в сторону Израиля, Израиль предпринял десятки авиаударов.

Палестинские официальные лица сообщили, что в результате авианалетов в Газе погибли 32 человека, в том числе семилетний ребенок.

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Израиль, Сектор Газа, Исламский джихад, Мусаба аль-Берим.
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