В Афганистане более 240 боевиков ИГИЛ сдались властям

Новости мира:В Афганистане за три дня властям сдались более 240 боевиков ИГИЛ.

На востоке Афганистана за последние три дня властям сдались почти две с половиной сотни боевиков ИГИЛ и членов их семей.

Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на источники в армии Афганистана.

"В общей сложности 241 член и сторонник экстремистской группировки ИГ сдался властям в провинции Нангархар на востоке Афганистана. Среди них мужчины, женщины и дети", - говорится в сообщении.

Как уточняется, в числе сдавшихся 71 мужчина, 63 женщины и 107 детей. По данным силовиков, бывшие боевики также передали властям 67 единиц оружия.

Местные чиновники отмечают, что это самая большая группа сторонников ИГИЛ, сдавшихся в регионе за последние два года (кроме Нангархара, экстремистская организация действует в соседних провинциях Кунар и Нуристан).