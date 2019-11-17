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Перемирие в секторе Газа: Нетаньяху заявил, что Израиль ничего не обещал

Перемирие в секторе Газа: Нетаньяху заявил, что Израиль ничего не обещал
17:14 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира:Нетаньяху заявил, что Израиль оставляет за собой полную свободу действий.

Израиль не брал на себя никаких обязательств по прекращению огня в секторе Газа, и политика еврейского государства в области безопасности осталась без изменений. С таким заявлением выступил в воскресенье премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху на еженедельном заседании правительства страны.

 "Хочу еще раз подчеркнуть: Израиль ничего не обещал. Наша политика в области безопасности не изменилась ни на йоту. Мы сохраняем полную свободу действий и будем наносить вред тем, кто пытается навредить нам", — цитирует высказывания премьера его канцелярия.

Нетаньяху также проинформировал министров, в субботу приказал Армии обороны Израиля "немедленно нанести удары по целям в секторе Газа" в ответ на запуск ракеты по израильскому городу Беэр-Шева.

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"Мы готовы к любому сценарию, а наши силы безопасности четко знают, какой план применять для защиты Государства Израиль на всех аренах", — добавил он.

Как сообщалось ранее, трехсторонние консультации по газоснабжению ЕС-Украина-РФ состоялись на техническом уровне в Брюсселе в пятницу.

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Израиль, Сектор Газа, Биньямин Нетаньяху, Беер-Шева.
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