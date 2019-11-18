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Пакистан испытал баллистическую ракету

Пакистан испытал баллистическую ракету
12:00 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости мира:Пакистан провел успешное испытание баллистической ракеты, которая может нести ядерное оружие.

Пакистан в понедельник провел успешное испытание баллистической ракеты среднего радиуса действия Shaheen I, способной нести ядерный боезаряд, сообщило командование стратегических сил страны.

Двухступенчатая 12-метровая ракета может оснащаться как ядерной, так и обычной головной частью весом до тонны. Дальность Shaheen I составляет 750 км.

"Пуск был проведен для проверки оперативной готовности командования стратегических сил армии", - отмечается в сообщении.

В мае текущего года пакистанские военные провели успешный запуск баллистической ракеты среднего радиуса действия Shaheen-II. Согласно открытым источникам, ее дальность составляет 1,5-2 тыс. км.

В 2015 году Пакистан провел испытание ракеты Shaheen-III, которая имеет дальность действия 2750 км.

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Пакистанские СМИ полагают, что нынешнее испытание проведено в ответ на пуск индийской баллистической ракеты среднего радиуса действия Agni II, способной нести ядерный боезаряд, который был осуществлен в минувшую субботу. Ракета была запущена на дальность в 2 тыс. километров с полигона на острове Абдул Калам у побережья восточного штата Орисса. По имеющимся данным, Agni II с высокой точностью поразила учебную цель.

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Пакистан, Баллистическая ракета, Ядерное оружие, Shaheen I.
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