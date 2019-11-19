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Над Голанскими высотами Израиль перехватил четыре ракеты

Над Голанскими высотами Израиль перехватил четыре ракеты
08:54 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Над Голанскими высотами система противоракетной обороны Израиля перехватила четыре ракеты, запущенные с территории Сирии.

Четыре ракеты, выпущенные из Сирии в сторону Израиля, были перехвачены над Голанскими высотами системой обороны "Железный купол", заявили военные Израиля во вторник рано утром.

"Четыре ракеты были запущены из Сирии в направлении северного Израиля. Мы можем подтвердить, что все четыре были перехвачены в небе израильскими системами ПВО", - говорится в сообщении армейской пресс-службы в твиттере.

Ранее местные СМИ сообщили, что в районе Голанских высот прозвучала сирена тревоги, и местный житель заявил, что в этом районе были слышны громкие взрывы.

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Между тем, агентство САНА и сирийское государственное телевидение сообщили, что взрывы слышны в районе аэропорта Дамаска.

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Сирия, Израиль, Ракеты, Голанские высоты, Железный купол.
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