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Удар в ответ: Израиль уничтожил несколько целей в Сирии

Удар в ответ: Израиль уничтожил несколько целей в Сирии
09:53 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:Израильская сторона заявляет, что уничтожила несколько сирийский зенитных батарей.

Израиль в ночь на среду, 20 ноября, нанес массированный ракетный удар по позициям батальона "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции и сирийским вооруженным силам на территории Сирии.

Об этом сообщает DW. 

"Мы только что нанесли масштабные удары по иранской группировке "Аль-Кудс" и сирийским вооруженным силам в Сирии в ответ на запуск ракет, выпущенных по Израилю иранскими силами в Сирии вчера вечером", - говорится в заявлении.

Во время этого удара был уничтожен ряд сирийских зенитных батарей - согласно заявлению израильской армии, те, вопреки предупреждению, открыли огонь во время израильской атаки.

"Мы считаем сирийский режим ответственным за все действия, которые происходят на сирийской территории, и предупреждаем их о последствиях, если они будут разрешать дальнейшие атаки против Израиля", - говорится в сообщении израильской армии.

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Израиль регулярно наносит удары по иранским целям в Сирии. Среди целей последних месяцев - военный аэродром в провинции Хомс, военные склады и базы, а также иранские дроны.

Как сообщалось ранее, четыре ракеты, выпущенные из Сирии в сторону Израиля, были перехвачены над Голанскими высотами системой обороны "Железный купол".

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Сирия, Иран, Израиль, Ракетный обстрел.
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