Протесты в Ираке: число погибших растет

Новости мира:В Ираке в ходе протестов погибли девять человек.

Девять человек погибли, 135 пострадали за последние пять дней в ходе протестов в Багдаде и ряде южных провинций Ирака. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Синьхуа.

По данным Комитета по правам человека при парламенте, иракские силы безопасности 16-20 ноября применили против демонстрантов боевые боеприпасы, резиновые пули и слезоточивый газ, убив в общей сложности девять человек в Багдаде и провинциях Ди-Кар и Басра.

В столице в результате столкновений в ходе протестов пострадали 135 демонстрантов, арестованы более 100.

Как известно, с октября в Ираке продолжаются протесты против коррупции, ухудшения уровня жизни и высокого уровня безработицы. Президент Ирака Бархам Салех 31 октября заявил, что власти работают над новым законом о выборах и реструктуризацией избирательной комиссии.

Глава государства подчеркнул, что одобрит досрочные выборы после завершения соответствующей работы.