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В партии премьера Нетаньяху предложили провести внутрипартийные выборы

В партии премьера Нетаньяху предложили провести внутрипартийные выборы
05:45 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Биньямина Нетаньяху хотят сместить с должность лидера партии "Ликуд".

Один из депутатов партии "Ликуд" премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Гидеон Саар предложил провести внутрипартийные выборы, в результате которых может быть избран новый лидер партии.

Об этом сообщает DW.

"Депутат израильской партии "Ликуд" Гидеон Саар в воскресенье, 24 ноября, предложил провести до 11 декабря выборы председателя партии. Они могут привести к смещению с поста лидера партии действующего премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это стало первой официальной попыткой сместить Нетаньяху с поста лидера партии после того, как на этой неделе генпрокурор Израиля выдвинул против него обвинения в коррупции. В частности, против премьера страны расследуют три отдельных дела, в рамках которых ему вменяют такие противоправные действия, как мошенничество, злоупотребление доверием и взяточничество.

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В то же время лояльные Нетаньяху члены партии, в том числе министр культуры и спорта Мири Регев, сразу отвергли возможность проведения внутрипартийных выборов. Пока не известно, сколько из 32 депутатов фракции и трех тысяч членов центрального комитета "Ликуда" могут поддержать призыв к праймериз.

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Израиль, Биньямин Нетаньяху, Премьер.
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