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Иран анонсировал морские учения с участием РФ и Китая

Иран анонсировал морские учения с участием РФ и Китая
20:42 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Россия, Иран и Китай проведут совместные военные учения.

Иран проведет совместные военные учения флота с Россией и КНР в Индийском океане, заявил командующий иранских ВМС Хусейн Ханзади.

Об этом сообщает IRNA.

"Контрадмирал Хусейн Ханзади заявил на пресс-конференции по случаю Дня военно-морского флота в среду, что в ближайшее время в северной части Индийского океана состоятся трехсторонние учения с участием китайских и российских военно-морских сил, а также южного флота Ирана", - говорится в сообщении.

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Ханзади заявил, что учения будут проведены в северной части Индийского океана к концу текущего года по иранскому календарю (21 марта). Эти учения, по его словам, будут проводиться для усиления взаимодействия в военно-морских силах и обеспечения безопасности с помощью всех военно-морских сил региона.

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Китай, Россия, Иран, Учения, Индийский океан.
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