В Афганистане в результате взрыва погиб командующий войск

Новости мира:В Афганистане в результате взрыва в провинции Гильменд погиб командующий пограничными войсками, генерал Захиргул Мукбил.

Командующий пограничными войсками Афганистана в провинции Гильменд погиб в результате взрыва придорожной бомбы.

Об этом сообщает телеканал TOLOnews в Twitter.

По данным представителя губернатора провинции, генерал Мукбил погиб в результате взрыва придорожной бомбы. Также от взрыва пострадали трое сотрудников сил безопасности Афганистана.

В настоящее время подробности инцидента, повлекшего смерть афганского командующего, не приводятся.

Напомним, Трамп прибыл в Афганистан с необъявленным визитом. Президент США лишился своего телефона и доступа в Twitter на время секретной поездки в Афганистан 28 ноября. Поясняется, что устройства, испускающие сигналы, были конфискованы у всех, летящих в самолете в Афганистан, даже у Трампа.