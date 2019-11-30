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В Афганистане в результате взрыва погиб командующий войск

В Афганистане в результате взрыва погиб командующий войск
09:59 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира:В Афганистане в результате взрыва в провинции Гильменд погиб командующий пограничными войсками, генерал Захиргул Мукбил.

Командующий пограничными войсками Афганистана в провинции Гильменд погиб в результате взрыва придорожной бомбы. 

Об этом сообщает телеканал TOLOnews в Twitter.

По данным представителя губернатора провинции, генерал Мукбил погиб в результате взрыва придорожной бомбы. Также от взрыва пострадали трое сотрудников сил безопасности Афганистана.

В настоящее время подробности инцидента, повлекшего смерть афганского командующего, не приводятся.

Напомним, Трамп прибыл в Афганистан с необъявленным визитом.  Президент США лишился своего телефона и доступа в Twitter на время секретной поездки в Афганистан 28 ноября. Поясняется, что устройства, испускающие сигналы, были конфискованы у всех, летящих в самолете в Афганистан, даже у Трампа.

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Афганистан, Взрыв, Гильменд, Захиргул Мукбил.
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