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Неловкая ситуация: во время визита в Афганистан у Трампа отобрали телефон

Неловкая ситуация: во время визита в Афганистан у Трампа отобрали телефон
01:23 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:У Дональда Трампа забрали телефон на время секретной поездки в Афганистан.

Президент США Дональд Трамп лишился своего телефона и доступа в Twitter на время секретной поездки в Афганистан 28 ноября.

Поясняется, что устройства, испускающие сигналы, были конфискованы у всех, летящих в самолете в Афганистан, даже у Трампа.

Об этом сообщает издание Politico.

Это делалось для того, чтобы «помешанный на Twitter президент» ничего не публиковал, и, соответственно, чтобы пользователи, следившие за его страницей в сети, ничего не заподозрили о поездке в Афганистан.

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В издании подчеркнули, что Трамп с самого начала президентства настоял на том, что будет продолжать пользоваться личным телефоном, несмотря на возражения спецслужб.

 

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США, Афганистан, Дональд Трамп.
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