Скачать
Воскресенье, 01.12.2019
Перерасчет пенсий: кому будут платить больше
Перерасчет пенсий: кому будут платить больше
Повышение пенсий, новые права и купюры: чего украинцам ожидать в декабре
Чего ждать украинцам в декабре: главные изменения
Китаец Чжилей избил украинца Руденко в титульном бою (Видео)
Китаец Чжилей избил украинца Руденко в титульном бою (Видео)
Какой завтра праздник: обычаи и традиции на 2 декабря
Какой завтра праздник: обычаи и традиции на 2 декабря

В Израиле тысячи людей требовали отставки Нетаньяху

В Израиле тысячи людей требовали отставки Нетаньяху
10:28 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости мира:Против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху открыли три уголовных производства.

В Тель-Авиве прошла акция протеста против премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщает издание DW. Демонстранты требовали отставки премьера страны. Некоторые израильские СМИ сообщили, что на акцию вышли порядка пяти тысяч человек. 

Как сообщалось ранее,  21 ноября генпрокурор Израиля выдвинул против Нетаньяху обвинения в коррупции. Против премьер-министра открыли три уголовных производства. Его подозревают в мошенничестве, взяточничестве и злоупотреблении доверием.

Так, первое дело касается дорогих подарков. Нетаньяху якобы принимал их в качестве благодарности за поддержку и лояльное отношение. Следствие считает, что Нетаньяху получил таких подарков на сумму в один миллион шекелей.

Израильские истребители атаковали оружейный цех ХАМАС в секторе Газа

Второе дело касается сговора с владельцем одной из израильских газет. По мнению следствия, Нетаньяху должен был "убрать" конкурента газеты, за что она должна была выпускать материалы об премьер-министре в положительном свете. 

Третье дело считается более серьезным. По данным следствия, Нетаньяху шел на некоторые уступки владельцу контрольного пакета акций телекоммуникационной компании Bezeq Шаулю Еловичу. В обмен на это Шауль должен был предоставлять положительную информацию о премьер-министре на своем портале Walla. 

Нетаньяху отрицает все обвинения в свой адрес и заявляет, что это попытка переворота.

Напомним, один из депутатов партии "Ликуд" премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Гидеон Саар предложил провести внутрипартийные выборы, в результате которых может быть избран новый лидер партии.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Протест, Израиль, Тель-Авив, Биньямин Нетаньяху.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Миллион км за пять лет эксплуатации Tesla: во сколько обошлось его обслуживание (Фото)
02 Самые привлекательные мужчины мира в 2019 по версии британского Glamour (Фото)
03 Магнитные бури в декабре 2019 года: как уберечься от влияния магнитных колебаний
04 Свеженькая подборка фотоприколов о том, что в этом мире все не просто так
05 Декабрь встречает морозно: прогноз погоды на первые дни зимы
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украине отмечают годовщину референдума за Независимость
В Украине отмечают годовщину референдума за Независимость
Декабрь встречает морозно: прогноз погоды на первые дни зимы
Встречает морозно: прогноз погоды на первые дни зимы
Дело об импичменте Трампа: список свидетелей хотят расширить
Дело об импичменте Трампа: список свидетелей хотят расширить
В поисках Немо: рыбы-клоуны могут исчезнуть
В поисках Немо: рыбы-клоуны могут исчезнуть
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь