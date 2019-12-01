В Израиле тысячи людей требовали отставки Нетаньяху

Новости мира:Против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху открыли три уголовных производства.

В Тель-Авиве прошла акция протеста против премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщает издание DW. Демонстранты требовали отставки премьера страны. Некоторые израильские СМИ сообщили, что на акцию вышли порядка пяти тысяч человек.

Как сообщалось ранее, 21 ноября генпрокурор Израиля выдвинул против Нетаньяху обвинения в коррупции. Против премьер-министра открыли три уголовных производства. Его подозревают в мошенничестве, взяточничестве и злоупотреблении доверием.

Так, первое дело касается дорогих подарков. Нетаньяху якобы принимал их в качестве благодарности за поддержку и лояльное отношение. Следствие считает, что Нетаньяху получил таких подарков на сумму в один миллион шекелей.

Второе дело касается сговора с владельцем одной из израильских газет. По мнению следствия, Нетаньяху должен был "убрать" конкурента газеты, за что она должна была выпускать материалы об премьер-министре в положительном свете.

Третье дело считается более серьезным. По данным следствия, Нетаньяху шел на некоторые уступки владельцу контрольного пакета акций телекоммуникационной компании Bezeq Шаулю Еловичу. В обмен на это Шауль должен был предоставлять положительную информацию о премьер-министре на своем портале Walla.

Нетаньяху отрицает все обвинения в свой адрес и заявляет, что это попытка переворота.

Напомним, один из депутатов партии "Ликуд" премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Гидеон Саар предложил провести внутрипартийные выборы, в результате которых может быть избран новый лидер партии.