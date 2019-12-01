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Протесты в Ираке: парламент отправил премьера в отставку

Протесты в Ираке: парламент отправил премьера в отставку
18:18 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Парламент Ирака поддержал отставку премьера.

Парламент Ирака в воскресенье, 1 декабря, поддержал отставку премьер-министра страны Аделя Абдула Махди.

Об этом сообщает Aljazeera.

Отмечается, что парламент также обратился к президенту Ирака Бархаму Салиху, чтобы тот выдвинул кандидатуру нового главы правительства республики в соответствии с 76-й статьей конституции Ирака.

На формирование нового правительства у иракских властей есть 15 дней. Махди будет исполнять обязанности премьера, пока не будет избран новый глава правительства. Заявление об отставке Махди, который вступил в должность немногим более года тому назад, поступило вскоре после того, как духовный иракский лидер Аятолла Али аль-Систани осудил применение чрезмерной силы против протестующих и призвал создать новое правительство.

Протесты в Ираке не сбавляют обороты: погибли еще 8 человек, десятки ранены

Как сообщалось ранее, антиправительственные протесты в Ираке начались 1 октября. Они стали самыми масштабными за последние годы. Люди вышли на улицы, протестуя против коррупции, безработицы, проблем в сферах образования, медицины, коммунальных услуг. В результате столкновений с силовыми структурами погибли уже более 400 демонстрантов.

Глава правительства Ирака Адель Абдул-Махди написал заявление об отставке и передал его на рассмотрение парламентариям.

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Ирак, Протесты, Адель Абдул-Махди.
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