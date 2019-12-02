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Протесты в Ираке: митингующие во второй раз подожгли консульство Ирана

Протесты в Ираке: митингующие во второй раз подожгли консульство Ирана
01:44 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости мира:Митингующие в Ираке вновь подожгли консульство Ирана.

Антиправительственные протестующие в южном иракском городе Наджаф во второй раз подожгли консульство Ирана.

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на местную полицию.

"Иракцы в Багдаде и в преимущественно шиитском юге страны продолжают уличные акции с требованиями увеличить количество рабочих мест, положить конец коррупции и улучшить социальные услуги. Сейчас количество погибших в ходе протестов составляет более 400 человек", - говорится в сообщении.

Протесты не утихли и после того, как стало известно об отставке правительства премьер-министра Аделя Абдель Магде. Немало иракцев считают, что Иран поддерживал правительство Магде.

Протесты в Ираке: парламент отправил премьера в отставку

Издание отмечает, что первый поджог произошел 27 ноября. Тогда толпа подожгла дипломатическое представительство Ирана, скандируя «Долой Иран из Ирака». За три недели до того митингующие напали на другое иранское консульство в городе Карбала.

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Ирак, Протесты, Консульство Ирана.
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