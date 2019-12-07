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Участники ядерной сделки призвали Иран вернуться к ее выполнению

Участники ядерной сделки призвали Иран вернуться к ее выполнению
04:13 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости мира:Участники ядерного соглашения призвали Тегеран к полному исполнению обязательств по сделке.

Участники Совместного всеобъемлющего плана действий (JCPoA) по ядерной программе Ирана призвали Тегеран к полному исполнению обязательств по соглашению, а также подчеркнули необходимость сдержанности во избежание дальнейшей эскалации напряжения.

Об этом говорится в заявлении председательствующего на этой встрече генерального секретаря Европейской службы внешних действий Хельги Шмид (Helga Schmid), которое обнародовано на сайте этой евроинституции.

"В продолжение совместного заявления, сделанного в Нью-Йорке в сентябре во время министерской встречи E3/EU+2 та Ирана, стороны решительно пригласили Иран сделать все необходимые шаги к полной имплементации собственных ядерных обязательств и избегать дальнейших дестабилизирующих шагов в этом смысле, и при этом подчеркнули важность сохранить экономические выгоды для Ирана от участия в СВПД", - говорится в заявлении.

Участники министерской встречи в Вене с участием стран Е3+2 (Китай, Франция, Германия, Россия, Великобритания) и Ирана признали, что Тегеран выполнял свои обязательства в течение 14 месяцев после досадного выхода из соглашения Соединенных Штатов, и возобновлении ими экономических санкций, которые не позволили Ирану воспользоваться преимуществами отмены международных санкций. Участники напомнили, что СВПД является многосторонним достижениям и ключевым элементом глобальной архитектуры ядерного нераспространения.

Стороны подчеркнули и поддержали ключевую роль Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ (IAEA) в мониторинге и верификации выполнения Ираном обязательств по СВПД и резолюцией СБ ООН 2231 (2015).

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Стороны также приветствовали усилия Китая и Великобритании в реализации проекта по модернизации иранской атомной станции в городе Арак. Стороны приняли во внимание недавнее развитие событий на атомном объекте в городе Фордов (где Иран проводил обогащения урана в нарушение СВПД – ред.) и поддержали усилия России по продолжению реализации проекта стабильных изотопов. Стороны также приветствовали решение правительств Бельгии, Дании, Финляндии, Нидерландов, Швеции и Норвегии присоединиться к программе INSTEX (механизм по развитию международной торговли с Ираном – ред.), включая перспективу дальнейшего его открытия для экономических операторов из третьих стран.

Участники встречи выразили благодарность за дипломатические усилия, которые были предприняты для ослабления напряжения, и подчеркнули на необходимости всех сторон, привлеченных к переговорам, проявлять гибкость для достижения результата.

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Иран, Тегеран, Ядерное соглашение.
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