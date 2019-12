Ядерная сделка: Европа обвиняет Иран в испытании баллистических ракет

Великобритания, Франция и Германия обвинили Иран в разработке баллистических ракет, способных нести ядерные боезаряды.

Об этом говорится в письме, направленном послами трех европейских стран в ООН, передает BBC.

В документе указано, что Иран провел испытание ракеты типа Шахаб-3, "оснащенной маневренной боеголовкой", которая может нести ядерный заряд.

Такая деятельность "несовместима" с ядерным соглашением, заключенным в 2015 году с Ираном в обмен на снятие санкций.

В Иране, в свою очередь, отрицают создание ракет, которые могут нести ядерный заряд. Министр иностранных дел страны Мухаммед Джавад Зариф написал в Twitter, что это письмо - "отчаянная ложь" европейских государств, которые не в состоянии выполнить минимум своих обязательств относительно ядерного соглашения.

Latest E3 letter to UNSG on missiles is a desperate falsehood to cover up their miserable incompetence in fulfilling bare minimum of their own #JCPOA obligations

If E3 want a modicum of global credibility, they can begin by exerting sovereignty rather than bowing to US bullying. pic.twitter.com/QtfZFnLpO5

— Javad Zarif (@JZarif) December 5, 2019