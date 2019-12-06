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Пятница, 06.12.2019
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Ядерная сделка: Европа обвиняет Иран в испытании баллистических ракет

Ядерная сделка: Европа обвиняет Иран в испытании баллистических ракет
01:30 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Страны ЕС обвинили Иран в создании несовместимых с ядерным соглашением ракет.

Великобритания, Франция и Германия обвинили Иран в разработке баллистических ракет, способных нести ядерные боезаряды.

Об этом говорится в письме, направленном послами трех европейских стран в ООН, передает BBC.

В документе указано, что Иран провел испытание ракеты типа Шахаб-3, "оснащенной маневренной боеголовкой", которая может нести ядерный заряд.

Такая деятельность "несовместима" с ядерным соглашением, заключенным в 2015 году с Ираном в обмен на снятие санкций.

В Иране, в свою очередь, отрицают создание ракет, которые могут нести ядерный заряд. Министр иностранных дел страны Мухаммед Джавад Зариф написал в Twitter, что это письмо - "отчаянная ложь" европейских государств, которые не в состоянии выполнить минимум своих обязательств относительно ядерного соглашения.

США завершили вывод войск с северо-востока Сирии

Наращивание Ираном оружия происходит после того, как США восстановили свое военное присутствие на Ближнем Востоке, чтобы противостоять угрозам американским интересам, включая нападения на нефтяные танкеры.

Ракеты могут не только быть угрозой для американских военных, но и для партнеров и союзников Америки, считает разведка США.

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Германия, Франция, Великобритания, Иран, СВПД.
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