"Мы не позволим им получить ядерное оружие": Израиль допускает бомбардировку Ирана

Новости мира:Израиль рассматривает вариант бомбардировки Ирана.

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац допустил возможность бомбардировки Ирана, чтобы приостановить его ядерную программу.

Об этом он заявил в интервью Corriere della Sera.

На вопрос, готов ли Израиль прибегнуть к бомбардировке Ирана, Кац ответил: "Да, это вариант. Мы не позволим Ирану получить ядерное оружие. Если это будет последняя возможность предотвратить это, мы будем действовать военным путем".

По его словам, разработка и испытание Ираном ракет большой дальности, способных нести ядерное оружие, грозит не только Израилю и Саудовской Аравии. Министр подчеркнул, что санкции США против Ирана является действенным инструментом, но, по его мнению, европейские страны должны занимать более жесткую позицию в отношении Тегерана.

Атаки Ирана против Саудовской Аравии и нефтяных танкеров дают понять, что Иран все еще чувствует себя сильным. Данные разведки говорят о том, что Тегеран намерен вновь ударить по странам Персидского залива. По мнению министра, угроза санкций недостаточна: единственный надежный сдерживающий фактор - это военная угроза, направленная непосредственно против режима.