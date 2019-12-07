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"Мы не позволим им получить ядерное оружие": Израиль допускает бомбардировку Ирана

"Мы не позволим им получить ядерное оружие": Израиль допускает бомбардировку Ирана
20:29 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Израиль рассматривает вариант бомбардировки Ирана.

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац допустил возможность бомбардировки Ирана, чтобы приостановить его ядерную программу.

Об этом он заявил в интервью Corriere della Sera.

На вопрос, готов ли Израиль прибегнуть к бомбардировке Ирана, Кац ответил: "Да, это вариант. Мы не позволим Ирану получить ядерное оружие. Если это будет последняя возможность предотвратить это, мы будем действовать военным путем".

По его словам, разработка и испытание Ираном ракет большой дальности, способных нести ядерное оружие, грозит не только Израилю и Саудовской Аравии. Министр подчеркнул, что санкции США против Ирана является действенным инструментом, но, по его мнению, европейские страны должны занимать более жесткую позицию в отношении Тегерана.

Участники ядерной сделки призвали Иран вернуться к ее выполнению

Атаки Ирана против Саудовской Аравии и нефтяных танкеров дают понять, что Иран все еще чувствует себя сильным. Данные разведки говорят о том, что Тегеран намерен вновь ударить по странам Персидского залива. По мнению министра, угроза санкций недостаточна: единственный надежный сдерживающий фактор - это военная угроза, направленная непосредственно против режима.

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Иран, Израиль, СВПД, Исраэль Кац.
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