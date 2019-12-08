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Саудовские пограничники эвакуировали украинку-морячку

Саудовские пограничники эвакуировали украинку-морячку
10:43 Сегодня Телеграф

Новости мира:Украинку решили доставить на берег после того, как она пожаловалась на плохое самочувствие.

Пограничное судно Саудовской Аравии эвакуировало на берег украинку, которая является членом экипажа судна шедшего под флагом Греции в Красном море. Украинка пожаловалась на плохое самочувствие после чего, было принято решение доставить морячку на берег. Об этом сообщает издание SPA.

24-летней украинке предоставили медицинскую помощь и эвакуировали на берег. 

Как сообщает сайт SPA, женщина была членом экипажа судна SERENITY, плывущей под флагом Греции. Украинка пожаловалась на сильные боли в правой части живота. Судно в тот момент проходило вблизи порта Джазан (Саудовская Аравия). В  Джиддахский морской координационно-спасательный центр было направлено электронное письмо с просьбой эвакуировать заболевшую на берег.

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После чего на определенное место встречи было направлено судно береговой охраны, забравшее украинку на берег на морскую базу принца Ахмеда бин Абдулазиза в Джазане. Позже, по сообщению SPA, она была доставлена в больницу для проведения полного обследования.

Напомним, три человека, в том числе четырехлетний ребенок, погибли, четверо пострадали в воскресенье в Египте в результате обрушения части заградительной стены древней коптской (христианской) церкви.

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Все по теме:

Саудовская Аравия, Красное море, Береговая охрана, Аль-Афлай, SERENITY, Судно SERENITY.
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