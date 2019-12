На Филиппинах растет число жертв Тайфуна "Каммури" (Видео)

В результате тайфуна "Каммури" на Филиппинах погибли по меньшей мере 17 человек. Об этом сообщает издание Bloomberg.

"Количество погибших из-за тайфуна" Каммури "на Филиппинах достигло по меньшей мере 17 человек, а тысячи людей были вынуждены покинуть свои дома", - говорится в сообщении.

Ущерб, нанесенный стихией сельскому хозяйству, оценивается местными властями в 15700000 долларов. Около полумиллиона человек были эвакуированы. В настоящее время закрытыми остаются три моста и участка нескольких дорог.

"Каммури" является уже двадцатым тайфуном, ударил по этой стране за нынешний год. Кое-где его скорость достигает 150 километров в час.

Typhoon #Kammuri lashed the #Philippines with fierce winds and heavy rain on Tuesday as hundreds of thousands took refuge in shelters and the capital #Manila shut down its international airport over safety concerns. https://t.co/ySJYg5XdPS pic.twitter.com/BzWT7x3S7i

— Atlantide (@Atlantide4world) December 3, 2019