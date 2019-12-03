На Филиппинах бушует тайфун: эвакуировали почти 200 тысяч человек

Новости мира:В связи с тайфуном "Каммури" на Филиппинах с островов эвакуировали почти 200 тысяч человек.

На Филиппинских островах эвакуировали 200 тысяч человек из-за тайфуна "Каммури". Во вторник стихийное бедствие может задеть и территорию вблизи столицы островов Манилы, сообщает Aljazeera.

Власти предупреждают жителей 35 провинций о приближении тайфуна, а также остерегают от возможных оползней штормов и наводнений.

Местные власти Манилы планируют закрыть международный столичный аэропорт с 11 до 23 по местному времени. На данный момент уже десятки авиарейсов по всей территории Филиппин были отменены и перенесены, а также в пострадавших провинциях закрыли школы.

Береговая охрана приостановила морские передвижения в северо-восточном регионе островов.

Авиакомпания Филиппин Cebu Pacific уже отменила множество рейсов. В столице страны - Маниле, остановится работа международного аэропорта с утра 3 декабря.

Напомним, тысячи жителей будут эвакуированы из опасных районов Филиппин в связи с приближением тайфуна "Каммури".