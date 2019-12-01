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Экстренная эвакуация: на Филиппины надвигается новый тайфун

Экстренная эвакуация: на Филиппины надвигается новый тайфун
14:08 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости мира:Эвакуация объявлена на Филиппинах в связи с приближением тайфуна "Каммури".

Тысячи жителей будут эвакуированы из опасных районов Филиппин в связи с приближением тайфуна "Каммури".

Эксперты считают, что тайфун может обрушиться на побережье в воскресенье вечером или в понедельник утром и принесет в собой обильные осадки, шквалистый ветер, порывы которого могут достигать 170 километров в час.

Власти в связи с тайфуном рассматривают вопрос об отмене или переносе Игр Юго-Восточной Азии, которые должны пройти на Филиппинах 30 ноября-11 декабря.

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Напомним, 19 ноября в филиппинской провинции Кагаян объявили эвакуацию жителей из-за приближения тайфуна, пять тысяч человек уже покинули свои дома.

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Филиппины, Стихия, Тайфун.
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