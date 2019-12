Экстренная эвакуация: на Филиппины надвигается новый тайфун

Тысячи жителей будут эвакуированы из опасных районов Филиппин в связи с приближением тайфуна "Каммури".

Эксперты считают, что тайфун может обрушиться на побережье в воскресенье вечером или в понедельник утром и принесет в собой обильные осадки, шквалистый ветер, порывы которого могут достигать 170 километров в час.

Власти в связи с тайфуном рассматривают вопрос об отмене или переносе Игр Юго-Восточной Азии, которые должны пройти на Филиппинах 30 ноября-11 декабря.

Typhoon #Kammuri #TisoyPH stands out in the hemispheric view as it poses a serious threat to the #Philippines pic.twitter.com/6kf8MvNfeT

— Stu Ostro (@StuOstro) November 30, 2019