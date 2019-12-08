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Нетаньяху заговорил о возможности перемирия с ХАМАС

Нетаньяху заговорил о возможности перемирия с ХАМАС
14:50 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Израиль не пойдет на перемирие с ХАМАС, если огонь из сектора Газа продолжится.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в воскресенье заявил, что Израиль не согласится на перемирие с палестинским движением ХАМАС, если сектор Газа продолжит ракетный обстрел.

Об этом сообщает Times of Israel.

"Никакого перемирия не будет, если огонь продолжился", - заявил Нетаньяху на еженедельной встрече кабинета министров.

В Израиле отреагировали на ракеты, выпущенные из сектора Газа

Такое заявление он сделал после того, как в ночь на воскресенье из сектора Газа по югу Израиля было выпущено три ракеты. Их перехватила система ПВО "Железный купол". В ответ Армия обороны Израиля обстреляла несколько объектов ХАМАС в секторе Газа.

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Израиль, ХАМАС, Сектор Газа, Биньямин Нетаньяху.
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