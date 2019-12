В Израиле отреагировали на ракеты, выпущенные из сектора Газа

Армия обороны Израиля нанесла авиаудары по объектам палестинской группировки «Хамас» в секторе Газа.

Об говорится на Twitter-аккаунте армии Израиля.

Атака стала ответом на три ракеты, выпущенные из сектора Газа по израильской территории за несколько часов до этого. Отмечается, что две ракеты были перехвачены в воздухе системой воздушной обороны "Железный купол".

3 rockets were fired from #Gaza at Israeli towns and cities earlier tonight.

In response, IDF fighter jets & attack helicopters just struck a number of Hamas terror targets in Gaza.

— Israel Defense Forces (@IDF) December 7, 2019