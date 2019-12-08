В Израиле отреагировали на ракеты, выпущенные из сектора Газа

Армия обороны Израиля нанесла авиаудары по объектам палестинской группировки «Хамас» в секторе Газа.
Об говорится на Twitter-аккаунте армии Израиля.
Атака стала ответом на три ракеты, выпущенные из сектора Газа по израильской территории за несколько часов до этого. Отмечается, что две ракеты были перехвачены в воздухе системой воздушной обороны "Железный купол".
3 rockets were fired from #Gaza at Israeli towns and cities earlier tonight.
In response, IDF fighter jets & attack helicopters just struck a number of Hamas terror targets in Gaza.
— Israel Defense Forces (@IDF) December 7, 2019
"В ответ истребители армии Израиля и ударные вертолеты только что нанесли удар по нескольким террористическим целям “Хамаса” в Газе",— говорится в сообщении.