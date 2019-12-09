Протесты в Ираке: за решеткой уже побывали более 2600 участников акций

Новости мира:Более 2600 протестующих в Ираке побывали за решеткой.

За последние месяцы в Ираке были задержаны и затем освобождены 2626 участников антиправительственных акций, охвативших страну.

Об этом информирует Анадолу.

«В Ираке с 1 октября были задержаны и впоследствии освобождены 2626 участников мирных акций... Следствие в отношении 181 демонстранта продолжается. В их отношении выдвинуты различные обвинения», - говорится в сообщении.

Отмечается, что по данным правозащитников, досье граждан, задержанных во время акций протеста, рассматривает рабочая группа парламента Ирака.

Как сообщал Укринформ, антиправительственные протесты в Ираке начались 1 октября. Они стали самыми масштабными за последние годы. Люди вышли на улицы, протестуя против коррупции, безработицы, проблем в сферах образования, медицины, коммунальных услуг. В результате столкновений с силовиками погибли более 400 демонстрантов.