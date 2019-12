Кровавые протесты в Ираке: жертвами расстрелов стали уже 25 человек

В результате стрельбы со стороны неизвестных лиц по демонстрантам в столице Ирака Багдаде в ночь на субботу погибли 25 человек.

Об этом сообщает AP.

"Иракские чиновники заявили, что в субботу число жертв возросло до 25 погибших и 130 раненых после кровавой ночи нападений со стороны неизвестных боевиков на антиправительственных демонстрантов в столице", - говорится в сообщении.

Расстрелы продолжались до утра субботы. Трое из погибших были стражами порядка, а остальные - демонстрантами, заявили местные чиновники.

An unknown group shooting protestors in Al-Khalani Square in Baghdad last night. #Iraq pic.twitter.com/nnUigypMwl

— Mohammed Khaluq (@MohammedKhaluq) December 7, 2019