Кровавые протесты в Ираке: жертвами расстрелов стали уже 25 человек

Новости мира:Стрельба по протестующим в Багдаде: уже 25 погибших.

В результате стрельбы со стороны неизвестных лиц по демонстрантам в столице Ирака Багдаде в ночь на субботу погибли 25 человек.

Об этом сообщает AP.

"Иракские чиновники заявили, что в субботу число жертв возросло до 25 погибших и 130 раненых после кровавой ночи нападений со стороны неизвестных боевиков на антиправительственных демонстрантов в столице", - говорится в сообщении.

Расстрелы продолжались до утра субботы. Трое из погибших были стражами порядка, а остальные - демонстрантами, заявили местные чиновники.

An unknown group shooting protestors in Al-Khalani Square in Baghdad last night. #Iraq pic.twitter.com/nnUigypMwl — Mohammed Khaluq (@MohammedKhaluq) December 7, 2019

Эти нападения стали одними из самых трагических с 1 октября, когда тысячи иракцев вышли на улицы, призывая провести масштабные политические реформы и прекратить влияние Ирана на Ирак. Силы безопасности регулярно используют боевые патроны и слезоточивый газ для разгона демонстраций, что приводит к большим жертвам.

Как сообщалось ранее, антиправительственные протесты в Ираке начались 1 октября. Они стали самыми масштабными за последние годы. Люди вышли на улицы, протестуя против коррупции, безработицы, проблем в области образования, медицины, коммунальных услуг. В результате столкновений с силовыми структурами погибли более 400 демонстрантов.

Глава правительства Ирака Адель Абдул-Махди ушел в отставку.