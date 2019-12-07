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Влияет пропаганда? Нескольких украинцев задержали в Гонконге

Влияет пропаганда? Нескольких украинцев задержали в Гонконге
07:50 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:В аэропорту Гонконга задерживают украинцев и готовят к депортации.

Нескольких украинцев задержали по прилете в Гонконг и не выпускают из аэропорта, очевидно, готовясь депортировать.

Об этом рассказала одна из пострадавших Катерина Самара на странице в Twitter.

"На паспортном контроле мой паспорт даже не открыли, увидели, что Украина, достали какую-то анкету и позвали старших. Повели в комнату для допросов, держали меня два часа, спрашивали все, у меня все было, они все проверили. Потом повели меня куда-то через весь аэропорт, не разрешали подключаться к вайфаю и не говорили, куда ведут. В итоге привели в мрачное помещение, и сказали подписать бумагу о том, что я не могу въехать в Гонконг. Сказали, что не подхожу визовым требованиям.

Вот с 10 утра сегодня добавилось еще 10 украинцев по той же причине. Не открывая паспорт, отправляли на допрос, потом депортация, потому якобы не соответствуешь. При этом одну пару из Казахстана держали в комнате для допросов со мной, у них не было броней отелей, им раздали вайфай, они на месте забукали и их пропустили. Так что я уверена, что дело в украинском паспорте", - рассказала Катерина Самара.

Катерина Самара связала такое отношение с недавним приездом в Гонконг "азовцев". "Помните недавние фотки азовцев в Гонконге на митинге? Украинцев не пускают! Не ложная тревога, депортируют абсолютно всех поголовно", - сказано в сообщении.

Как отмечает издание TK Media, вероятно, речь об активистах общественной организации "Гонор", которые действительно приезжали в Гонконг и выкладывали фотографии и видео на фоне протестов.

Российские пропагандистские СМИ и китайское издание Global Times, представляющее интересы Кремля в Китае, называли их "нео-нацистами". Как отмечает блогер Антон Ходза, "Global Times - это такой китайский аналог Раша Тудей, созданный для "борьбы с западной пропагандой". Подразделение газеты "Женьминь жибао".

Протесты в Гонконге: КНР предостерегла Канаду от наложения санкций

Украинцам в Гонконг разрешено въезжать без визы сроком на 14 дней.

Напомним, массовые протесты в Гонконге продолжаются с июня. Они начались из-за планов властей разрешить экстрадицию в Китай. Позднее соответствующий закон был отменен, однако митинги не закончились, протестующие требуют демократических реформ, всеобщего избирательного права и отставки пропекинской главы администрации Кэрри Лам.

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Китай, Протесты, Гонконг.
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