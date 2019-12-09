Ресторанам Саудовской Аравии разрешили впускать женщин вместе с мужчинами

Новости мира:Женщинам Саудовской Аравии разрешили входить в рестораны вместе с мужчинами.

Заведениям общественного питания в Саудовской Аравии больше не придется пускать женщин и мужчин через разные входы.

Об этом сообщает Reuters.

До этого момента рестораны в Саудовской Аравии должны были организовать два входа: один – для женщин и семей, другой – для мужчин, которые приходят отдельно.

Кроме того, заведения должны были разделять зоны для таких посетителей. Однако, в последние пару лет заведения перестали строго придерживаться этих требований.

В министерстве муниципалитетов и сельских районов не уточнили, коснулись ли изменения и разделения зон внутри заведений, но отметили, что новые правила не являются обязательными к исполнению – если владельцы заведений захотят сохранить старые традиции, они могут это сделать.

Также не сообщается о том, коснутся ли изменения других общественных заведений, например, школ и больниц.