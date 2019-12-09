Скачать
Понедельник, 09.12.2019
Украина и Польша начнут разведку и добычу газа во Львовской области
Украина и Польша начнут разведку и добычу газа во Львовской области
Россию отстранили от международных чемпионатов и Олимпиад
Россию отстранили от международных чемпионатов и Олимпиад
Хирн рассказал о планах Джошуа, упомянув Усика
Хирн рассказал о планах Джошуа, упомянув Усика
Объявлены претенденты на премию Critics' Choice Awards 2020
Объявлены претенденты на премию Critics' Choice Awards 2020

Ресторанам Саудовской Аравии разрешили впускать женщин вместе с мужчинами

Ресторанам Саудовской Аравии разрешили впускать женщин вместе с мужчинами
15:49 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:Женщинам Саудовской Аравии разрешили входить в рестораны вместе с мужчинами.

Заведениям общественного питания в Саудовской Аравии больше не придется пускать женщин и мужчин через разные входы.

Об этом сообщает Reuters.

До этого момента рестораны в Саудовской Аравии должны были организовать два входа: один – для женщин и семей, другой – для мужчин, которые приходят отдельно.

Кроме того, заведения должны были разделять зоны для таких посетителей. Однако, в последние пару лет заведения перестали строго придерживаться этих требований.

Инцидент на базе ВМС США: в СМИ появилось имя стрелка (Фото)

В министерстве муниципалитетов и сельских районов не уточнили, коснулись ли изменения и разделения зон внутри заведений, но отметили, что новые правила не являются обязательными к исполнению – если владельцы заведений захотят сохранить старые традиции, они могут это сделать.

Также не сообщается о том, коснутся ли изменения других общественных заведений, например, школ и больниц.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Саудовская Аравия, Рестораны, Права женщин.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Вече на Майдане: в Порошенко полетели яйца (Видео)
02 Категорически противопоказано: какие продукты нельзя замораживать
03 Атомный авианосец ВМС США вошел в Средиземное море
04 На что стоит обратить особое внимание при выборе подержанного авто (Фото)
05 Погода на неделю: в Украину идет потепление с дождями мокрым снегом
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Впервые за три года: в Париже пройдут переговоры лидеров &quot;нормандской четверки&quot;
Впервые за три года: Сегодня - саммит "нормандской четверки"
Полиция открыла дело против Богдана
Полиция открыла дело против Богдана
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (2.12 – 8.12.2019)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
Alyona Alyona представила новый клип с группой KALUSH (Видео)
Alyona Alyona представила новый клип с группой KALUSH (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь