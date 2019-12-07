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Суббота, 07.12.2019
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Инцидент на базе ВМС США: в СМИ появилось имя стрелка (Фото)

Инцидент на базе ВМС США: в СМИ появилось имя стрелка (Фото)
17:05 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:После стрельбы на базе ВМС США задержаны шесть граждан Саудовской Аравии.

Шестеро граждан Саудовской Аравии были задержаны для допроса после стрельбы на авиабазе ВМС США в Пенсаколе.

"Шестеро граждан Саудовской Аравии были задержаны для допроса в пятницу возле военно-морской базы в городе Пенсакола, штат Флорида, после того, как саудовский нападавший открыл стрельбу, убив трех людей, прежде чем его застрелили полицейские", - говорится в сообщении Fox News, передает 112.ua.

ФБР пока не сообщает личность стрелка. Однако источник телеканала идентифицировал его как Мохаммеда Саида Альшамрани, который изучает авиацию в заведении, где произошла стрельба.

Стрельба на американской базе ВМС могла быть террористическим актом

Как сообщалось ранее, 6 декабря, на авиабазе ВМС США в Пенсаколе, штат Флорида, произошла стрельба, в результате инцидента погибло четыре человека, несколько человек получили ранения.

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Саудовская Аравия, Стрельба, ВМС США, Пенаскола.
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