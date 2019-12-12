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Не смогли сформировать коалицию: в Израиле пройдут третьи за год выборы

Не смогли сформировать коалицию: в Израиле пройдут третьи за год выборы
07:48 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:В Израиле не смогли сформировать правительство и проведут третьи за год выборы в парламент.

Израильские политические партии не смогли в срок договориться о формировании коалиционного правительства и потому теперь стране предстоит провести уже третьи парламентские выборы за год, пишет The Jerusalem Post.

Дедлайн на формирование правительства истёк в полночь четверга. При этом все серьёзные попытки договориться о коалиции были прекращены ещё ранее на этой неделе.

В Кнессете теперь обсуждают законопроект, который предусматривает проведение выборов 2 марта 2020. В противном случае "автоматической" датой будет 10 марта, на которую придётся еврейский праздник Пурим.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху обвинил в создавшейся ситуации партию "Кахоль-Лаван".

"Они пытались сделать все, чтобы создать правительство меньшинства со сторонниками террора Айманом Одехом и Ахмедом Тиби, и они потерпели неудачу и в этом", - заявил он.

"Они навязали нам новые выборы. В этом нет необходимости, и для того, чтобы это не повторилось, нужно сделать только одно - выиграть, причем выиграть по-крупному, и именно это мы и сделаем", - сказал Нетаньяху.

В свою очередь, второе лицо в партии "Кахоль-Лаван" Яир Лапид заявил, что причинами новых выборов являются взяточничество, мошенничество и злоупотребление доверием, обвинения, по которым генеральный прокурор Израиля пытается обвинить Нетаньяху.

Предыдущие голосования состоялись 9 апреля и 17 сентября 2019 года.

Ни премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху, ни лидеру оппозиции Бенни Ганцу не удалось сформировать коалицию по итогам выборов, состоявшихся в сентябре. Тогда блоки правых и левых партий набрали примерно одинаковое количество голосов избирателей, и президент Израиля Реувен Ривлин сначала поручил формировать правительство действующему премьеру. После того, как Нетаньяху не справился, это право перешло к Ганцу, но и ему не удалось решить эту задачу.

По итогам первых в 2019 году парламентских выборов, состоявшихся в апреле, правительство пытался сформировать Нетаньяху, но ему не удалось это сделать из-за отказа Авигдора Либермана, партия которого получила пять мест в Кнессете, присоединиться к блоку правых партий. Без Либермана у Нетаньяху было 60 голосов, таким образом, до формирования коалиции его отделял всего один голос.

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Либерман ставил в качестве основного условия проведение армейской реформы в Израиле, которая обязала бы молодежь из ультраортодоксальных сообществ служить в армии наравне со светскими израильтянами. Однако внушительная часть блока правых партий состоит из представителей ультраортодоксальных партий, которые выступают резко против подобной инициативы. Принятие условий Либермана для Нетаньяху означало бы потерю поддержки ультраортодоксальных партий.

Бывшего министра обороны Авигдора Либермана, выходца из Молдавии, в Израиле традиционно поддерживают представители бывших союзных республик. Он подал в отставку с поста главы минобороны в ноябре прошлого года после того, как Нетаньяху единолично принял решение о перемирии с палестинским движением ХАМАС и сектором Газа.

После его ухода с должности Нетаньяху долгое время сам исполнял обязанности министра обороны и лишь недавно назначил на эту позицию политика Нафтали Бенета из партии "Новые правые". На выборах в апреле "Новые правые" не прошли в парламент, а по итогам сентябрьского голосования получили три места в Кнессете.

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Выборы, Израиль, Биньямин Нетаньяху, Выборы в Израиле.
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