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Израиль нанес авиаудары по сектору Газа

Израиль нанес авиаудары по сектору Газа
09:19 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Армия обороны Израиля нанесла удар по объектам палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.

Самолеты ВВС Израиля в четверг нанесли удары по целям в секторе Газа в ответ на ракетные обстрелы израильской территории, которые произошли в среду вечером.

Об этом сообщается на странице Армии обороны Израиля в Twitter.

"В ответ на запущенную вечером из сектора Газа по израильской гражданскому населению ракету военно-воздушные силы Израиля поразили ряд террористических целей ХАМАС на территории сектора Газа", - говорится в сообщении.

Нетаньяху эвакуировали в бомбоубежище после запуска ракеты из сектора Газа (Видео)

Как известно, в среду вечером пресс-центр израильской армии заявил о запуске палестинскими боевиками из движения радикального ХАМАС ракеты из сектора Газа, которая была успешно перехвачена израильской системой противовоздушной обороны «Железный купол». Предыдущий же раз палестинские радикалы совершили обстрел израильской территории 19 декабря.

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Все по теме:

Израиль, ХАМАС, Сектор Газа, Авиаудары, Армии обороны Израиля.
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