"Большая победа!": Нетаньяху переизбрали главой "Ликуда"

Новости мира:Нетаньяху заявил о победе на выборах главы "Ликуда".

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил о своей победе на выборах председателя партии "Ликуд" и поблагодарил ее членов за поддержку.

"Большая победа! Спасибо друзьям и членам "Ликуда" за доверие, поддержку и любовь. С Божьей помощью я приведу "Ликуд" к великой победе на предстоящих выборах и продолжу вести государство Израиль к беспрецедентным достижениям", - написал Нетаньяху в своем твиттере.

Согласно экзит-полам, за Нетаньяху отдали голоса более 71% членов его партии. Соперник премьера, Гидеон Саар, получает менее 29%.

Ожидается, что официальные данные о результатах голосования начнут поступать позже в пятницу.

Таким образом, если эти результаты подтвердятся, именно Нетаньяху поведёт "Ликуд" на следующие парламентские выборы и в случае победы на них сможет и дальше оставаться во главе правительства.