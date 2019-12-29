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На авиабазе в Ираке, где находятся военные США, повышен режим безопасности

На авиабазе в Ираке, где находятся военные США, повышен режим безопасности
15:55 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости мира:У авиабазы в Ираке, где находятся военные США, повышен режим безопасности после ракетных обстрелов.

Режим безопасности вокруг авиабазы "Айн аль-Асад", где дислоцируются американские военные, был повышен после того, как в Ираке произошла серия нападений на военные объекты, сообщает в воскресенье агентство Associated press (AP) со ссылкой на генерал-майора ВС Ирака Раада Махмуда.

Авиабаза "Айн аль-Асад" расположена на западе Ирака в провинции Анбар.

Раад Махмуд пояснил, что в настоящий момент продолжается расследование того, кто стоял за атаками, в том числе против "Айн аль-Асада", когда ранее в декабре неизвестные выпустили по этой базе пять ракет.

В пятницу иракская военная база К1 в районе города Киркук также подверглась ракетному удару. В результате погиб один американец, еще несколько американских и иракских военнослужащих получили ранения.

AP напоминает, что США обвиняют в этих атаках бойцов, поддерживаемых Ираном.

Тем временем, в воскресенье стартовал восьмой этап операции "Воля к победе", направленной на ликвидацию остатков террористической группировки ИГ в районе Мосула, а также в провинциях Киркук, Салах-эд-Дин, Дияла.

Ирак объявил о победе над ИГ два года назад, однако террористические вылазки в различных районах страны продолжаются, добавляет AP.

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США, Ирак, Военная база, Айн аль-Асад.
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