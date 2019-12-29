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Военные США нанесли удары по террористам в Ираке и Сирии

Военные США нанесли удары по террористам в Ираке и Сирии
23:34 Вс, 29 Декабрь 2019 Телеграф Укринформ

Новости мира:Американские военные осуществили точные оборонительные удары по пяти объектам Хизбаллы в Ираке и Сирии.

Американские военные нанесли ряд «точных оборонных ударов» по базам иракской шиитской группировки «Хизбалла».

Об этом сообщает Министерство обороны США.

"В ответ на неоднократные нападения Хизбалла (на иракские базы, которые являются частью операции Внутренних сил коалиции (OIR), вооруженные силы США осуществили точные оборонительные удары по пяти объектам Хизбаллы в Ираке и Сирии, что ухудшит способность группировки совершать будущие атаки против сил коалиции", - говорится в сообщении.

Представители Пентагона заявили, что группировка Хизбалла может быть причастна к атаке на американскую военную базу в Ираке, в результате которой погиб один американский гражданин, а четверо военнослужащих США и Ирака получили ранения.

«В этих местах располагались склады хранения оружия, а также командные пункты, Хизбалла планировала использовать для планирования и осуществления атак по силам коалиции», - отмечается в сообщении.

Как ранее сообщало агентство, официальный Вашингтон ещё в начале осени ввел новый пакет санкций против Ирана за его попытки поддерживать режим Башара Асада в Сирии, организацию "Хизбалла" и "другие террористические субъекты" путем торговли нефтью.

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Сирия, США, Ирак, Военные.
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