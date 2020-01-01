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Более трех тысяч гражданских погибли в Сирии в 2019: большинство - жертвы ударов войск Асада и РФ

Более трех тысяч гражданских погибли в Сирии в 2019: большинство - жертвы ударов войск Асада и РФ
01:46 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости мира:В этом году жертвами войны в Сирии стали более трех тысяч человек.

В Сирии в 2019 году погибло 3 тыс. 364 мирных жителя, в том числе 842 ребенка и 747 женщин.

Как сообщает агентство "Анадолу", об этом говорится в докладе Сирийской правозащитной организации (SNHR) по итогам года.

По данным правозащитников, большая часть сирийцев погибла от ударов армии режима Башара Асада и его союзника России. В частности, жертвами армии режима Асада и проиранских группировок в Сирии стали 1 тыс. 497 человек, в том числе 333 женщины и 371 ребенок.

В результате ударов ВКС России погибли 452 мирных сирийца, в том числе 119 женщин и 112 детей.

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Таким образом, жертвами армии режима Асада и его союзника России в целом стали 1 тыс. 949 сирийцев.

Война в Сирии началась в марте 2011 года, когда мирные демонстрации протеста переросли в вооруженный конфликт после того, как военные открыли огонь по демонстрантам.

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По данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), за годы конфликта в Сирии 6,6 млн человек стали вынужденными переселенцами, 5,6 млн - беженцами.

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Сирия, Россия, Башар Асад.
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